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SON DAKİKA! Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu katillere ceza yağdı! Zeynep Ergül ne ceza aldı?

SON DAKİKA! Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu katillere ceza yağdı! Zeynep Ergül ne ceza aldı?
01.02.2022 11:14 - Son Güncelleme: 01.02.2022 11:16

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Bağ evi için öldürülmüştü Mehmet Muharrem Elbay... Müge Anlı'nın adım adım aydınlattığı cinayette tutuklu sanıklara ceza yağdı. Müge Anlı dün davanın görüldüğünü, ağır ceza başkanının konuya Mehmet Muharrem Bey'in akrabalarına baş sağlığı dileyerek başladığını, 3 tutuklu sanık, biri Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu, Ercan Bozkurt'un tasarlayarak kasten öldürme suçu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, yağma suçundan 12 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma dolayısı ile de 4 yıl ayrı olarak ceza aldıklarını söyledi.

Televizyon Videoları

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı, Müge Anlı ve ekibinin gazetecilik başarısıyla aydınlatıldı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mehmet Muharrem Elbay'ın cenazesi bulunamazken cezaevinde bulunan sanıklara ceza yağdı.

MÜEBBET HAPİS VE 17 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu bulunan Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu ve Zeynep Ergül'ün eski Ercan Bozkurt tasarlayarak kasten adam öldürme ve suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan yağma suçundan 12'şer yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl 11 ay olmak üzere toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Tutuklu sanık Mustafa Ergül ise kasten öldürme suçuna yardımdan 18 yıl, yağma suçuna yardımdan 6 yıl, kişiyi hürriyetine yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ZEYNEP ERGÜL SERBEST KALDI

Açıklamalarıyla günlerce konuşulan Zeynep Ergül ise, suçu gizleme, delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı 25 ay göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

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