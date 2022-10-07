Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'un başörtüsü çıkışını siyasi gole çevirmesini "Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini." dedi. Erdoğan, aile kavramıyla ilgili çalışma hakkında da "Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT'yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti içinse "Ben Bay Kemal'i de hiç önemsemiyorum, gidebilir. Mevla dünyayı kulları için yaratmış. Herkes istediği yere, istediği zaman gidebilir. Yani onun bu derdi bizi niye ilgilendirsin." dedi.