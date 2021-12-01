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Sobada yakılan bebek haberi kan dondurdu! Yozgat'taki vahşet evi görüntülendi! Cani anne Fatma Büyük tutuklandı mı?

Sobada yakılan bebek haberi kan dondurdu! Yozgat'taki vahşet evi görüntülendi! Cani anne Fatma Büyük tutuklandı mı?
01.12.2021 17:07 - Son Güncelleme: 01.12.2021 17:10
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Sobada yakılan bebek haberi kan dondurdu! Yozgat'taki vahşet evi görüntülendi! Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babayı konuşurken bir korkunç haber de Yozgat'tan geldi. Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Fatma Büyük kimdir? Cani anne Fatma Büyük tutuklandı mı? Bebeğini sobada yakarak öldüren annenin akıl sağlığı yerinde mi? İşte kan donduran haberin detayları...

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Yozgat'ta kan donduran bir olay yaşandı. Çandır ilçesinde 25 yaşındaki Fatma Büyük 1 aylık bebeğini önce bıçakladı. Ardından sobaya atarak yaktı. BU olayın hemen ardından da komşularına çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Fatma Büyük'ü gözaltına aldı. Peki, Fatma Büyük kimdir? Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakan Fatma Büyük tutuklandı mı? İşte detaylar...

1 AYLIK BEBEĞİ VAHŞİCE KATLETTİ

Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE DE KAHREDEN BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Gaziantep'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin yoğun bakım ünitesinde takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, Cihan bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Demir, "Hastamızın genel durumu stabil. Dünkü duruma göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yapılan tetkiklerimizde ve çektiğimiz tomografilerimizde aksi bir durum saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadık. Çocuğumuzun bilinci açık ve solunumu rahat. Yavaş yavaş beslenmeye de başlanıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek" dedi.

Şiddet mağduru Cihan bebeğin annesi Semra Göç tarafından beslendiğini de anlatan Demir, "Annesi bebeğini besliyor ancak geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu anda yetersiz. Bu sebepten dolayı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil hastamız. Annenin de geçirdiği bu travmadan dolayı geçirdiği bir psikolojik bozukluğu var. Bununla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar birimimiz konuyla ilgileniyor. Bu şekilde devam ederse belki kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarabilme imkanımız olabilir. Bu tür hastalarda durum anında değişebileceği için yoğun bakım takibine devam edeceğiz. Durumu bu şekilde giderse birkaç güne servise alabiliriz çocuğumuzu" diye konuştu.

VALİ GÜL, BİLGİ ALDI

Öte yandan Vali Davut Gül de öğle saatlerinde hastaneye gelerek bebeğin sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

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