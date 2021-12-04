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Recep Tayyip Erdoğan SON DAKİKA! Polis memurunun aracındaki mıknatıslı bomba etkisiz hale getirildi!

Recep Tayyip Erdoğan SON DAKİKA! Polis memurunun aracındaki mıknatıslı bomba etkisiz hale getirildi!
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Recep Tayyip Erdoğan SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bombalı tuzak önlendi. Gelen bilgilere göre polis memurunun aracındaki düzenek etkisiz hale getirildi. Mardin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin harekete ettikten sonra bomba düzeneğini fark ettiği aktarıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde bir aracın altına yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatıp infial yaratmayı planlayan teröristlerin kanlı oyunu son anda bozuldu.

MİTİNGTE GÖREV ALACAK POLİSİN ARACINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER
Sansasyonel bir eylem arayışındaki teröristler, miting alanına ya da siyasi figürlere yaklaşamayacaklarını bildikleri için çevre illerden görevlendirilecek çevik kuvvet polislerini hedef olarak seçti.

UZAKTAN KUMANDALI PATLAYICI
Sabah saatlerinde Mardin'den Siirt'teki mitinge görev için gidecek polis memurunun aracının altına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi.

POLİSİN PATLAYICI FARK ETMESİ KATLİAMI ÖNLEDİ


Aracını muhtemelen miting alanı yakınlarına ya da emniyet müdürlüğünün kendilerine tahsis edeceği bir otoparka bırakacak olan polis memurları dışında, aracın bulunduğu yerde başka polisler de olacaktı.

Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin planı suya düştü.




PATLAYICI DÜZENEK İMHA EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


UZAKTAN KUMANDALI MIKTANIS DÜZENEĞİ
Mardin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin hareket ettikten sonra bomba düzeneğini fark ettiği aktarıldı. Bombanın uzaktan kumandalı ve mıktanıs düzeneğiyle yapıldığı ortaya çıktı.

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