Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programına damga vuran anlar! Muhammed Yusuf hem sorusuyla hem de yanıtlarıyla güldürdü

Nihat Hatipoğlu '20 yıl sonra yeniden görüşelim' dedi! 9 yaşındaki Muhammed Yusuf hem sorusuyla hem de yanıtlarıyla güldürdü. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine 7'den 70'e izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu merak edilen tüm soruları elinden geldiğince yanıtladı. 9 yaşındaki Muhammed ile Nihat Hatipoğlu'nun arasındaki diyalog herkesi gülümsetti.