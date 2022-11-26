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Pençe-Kilit'te 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit'te 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
26.11.2022 11:42

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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