Haberler Televizyon Videoları Otobüs faciası! İstanbul'dan Bulgaristan'a hareket etmişti! 12'si çocuk 46 kişi yanarak can verdi (Olay yerinden ilk görüntüler)

Otobüs faciası! İstanbul'dan Bulgaristan'a hareket etmişti! 12'si çocuk 46 kişi yanarak can verdi (Olay yerinden ilk görüntüler)

Otobüs faciası! İstanbul'dan Bulgaristan'a hareket etmişti! 12'si çocuk 46 kişi yanarak can verdi (Olay yerinden ilk görüntüler)
23.11.2021 09:33
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Son dakika haberi! İstanbul'dan hareket eden Kuzey Makedonya plakalı yolcu otobüsü Bulgaristan'da bariyerlere çarparak yanmaya başladı. Başkent Sofya’nın batısında ki kazada otobüsün alev yanması sonucu, 12'si çocuk 46 kişi yanarak can verdi. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler.

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NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

"Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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