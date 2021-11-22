Müge Anlı şüpheli ölüm demişti! Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde son dakika gelişmesi! 8 aile ferdi adliyeye sevk edildi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce aranan Mersin'deki Yörük kızı Müslüme'nin ölümü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Müslüme'nin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan annesi Selvi ve babası Mehmet Yağal'ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri, sağlık kontrolünden geçirildi. Tekrar karakola götürülen aile hakkında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre işlem yapılacağı bildirildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Mersin' in Gülnar ilçesi'nde Müslüme Yağal' ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile fertlerinden 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.