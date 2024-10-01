Nikahsız düğün yaptılar, milyonluk kavgaya tutuştular! Müge Anlı'dan tepki: Kedi gibisiniz

Banu Çelen, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından 1 milyon TL dolandırıldığı söyleyerek, soluğu Müge Anlı'da aldı. Evli olduğu bilgisine ulaşılan Murat Gümüş'ün Banu ile nikahsız bir düğün yaptığı ortaya çıktı.Skandal bununla da bitmedi. Gümüş, yayına bağlanarak "resmi nikahlı eşimin her şeyden haberi var" dedi. Gümüş'ün Banu ile birliktelik yaşadığı dönemde Elif isimli bir kadınla daha ilişkisi olduğu tespit edildi. Bu ilişkiden de bir çocuğun dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Olay karşısında ağzı açık kalan Müge Anlı'nın tepkisi olay oldu. İşte detaylar...