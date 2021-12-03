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Musa Orhan kimdir? İpek Er'e tecavüz eden Musa Orhan'a 10 yıl hapis! Tutuklandı mı? Tutuklanacak mı?

Musa Orhan kimdir? İpek Er'e tecavüz eden Musa Orhan'a 10 yıl hapis! Tutuklandı mı? Tutuklanacak mı?
03.12.2021 14:45 - Son Güncelleme: 03.12.2021 14:49
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Gelen son dakika haberine göre Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. Peki; Musa Orhan kimdir? Musa Orhan verilen kararla Tutuklandı mı? Tutuklanacak mı? İşte detaylar...

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Son dakika haberleri... Siirt'te 18 yaşındaki kız İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Siirt'te mağdur İ.E, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Musa O'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirilmiş, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz'da Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmişti.

İntihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İ.E, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti

SON DAKİKA