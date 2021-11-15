Muharrem Elbay cinayetinde son dakika! Zeynep Ergül'den haber geldi! Öyle bir şey dedi ki Müge Anlı bile hayretler içinde bakakaldı

Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'den haber var! Hakim karşısına çıkan Zeynep Ergül, Müge Anlı canlı yayınında sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi. Zaman zaman sosyal medyada da ti'ye alınan Zeynep Ergül, Gaziantep'te yaşıyordu ve 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Anlı'nın kapısını çalmıştı.Kızına ulaşan Ergül, 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu. Müge Anlı'dan gelen son dakika bilgisine göre hakim karşısına çıkan Zeynep Ergül bakın ne söyledi...