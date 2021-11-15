Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'den o haber geldi, hakim karşısındaydı sözleriyle damga vurdu! Zeynep Ergül öyle bir şey dedi ki...
Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'den haber var! Hakim karşısına çıkan Zeynep Ergül, Müge Anlı canlı yayınında sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi. Zaman zaman sosyal medyada da ti'ye alınan Zeynep Ergül, Gaziantep'te yaşıyordu ve 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Anlı'nın kapısını çalmıştı.Kızına ulaşan Ergül, 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu. Müge Anlı'dan gelen son dakika bilgisine göre hakim karşısına çıkan Zeynep Ergül bakın ne söyledi...
MÜGE ANLI'DAKİ ZEYNEP ERGÜL HAKİM KARŞISINDA!
Sözleriyle Müge Anlı'ya damga vuran Zeynep Ergül bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti.Zeynep Ergül'ün anlattıkları ise Müge Anlı'nın programına damga vururken konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline geldi.
ZEYNEP ERGÜL NEDEN PROGRAMA KATILDI?
Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Kızına ulaşan Zeynep hanım 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep hanım programa yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu.
Müge Anlı prgoramı ile Türkiye'nin bildiği isim haline dönüşen Zeynep Ergül olayının bir benzeri de Manisa'da yer alıyor. 2017 yılında birlikte olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia eden Fatma Karadağ hakkında çarpıcı iddialar ve 'DJ Gezgin' lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın sır kaybında yaşananlar akıllara her defasında Zeynep Ergül'ü getiriyor.