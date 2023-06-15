Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'heyecansızsın' sitemi! Bursa Uludağ'daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: "13. kafatası biz olmayalım"

Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'heyecansızsın' sitemi! Bursa Uludağ'daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: "13. kafatası biz olmayalım"

Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'heyecansızsın' sitemi! Bursa Uludağ'daki defineli mağara meğer tuzaklıymış: "13. kafatası biz olmayalım"
15.06.2023 13:23 - Son Güncelleme: 15.06.2023 13:30

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Müge Anlı'dan eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na 'heyecansızsın' sitemi! Bursa Uludağ'daki defineli mağara meğer tuzaklıymış... Hazine bulduğunu söyleyen ölümsüzlük otu meraklısı 74 yaşındaki Kadri Fidan'ı arayan Müge Anlı elde ettiği bilgileri ATV canlı yayınında açıkladı, herkes şaşkına döndü. ATV canlı yayınına bağlanan bir görgü tanığının verdiği bilgiler o mağaranın tuzaklı olduğunu ortaya çıkarırken Müge Anlı, define aranan mağaranın haritasının eline ulaştığını belirtti ve eşiyle arasında geçen komik bir diyaloğu izleyicileri ile paylaştı.

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