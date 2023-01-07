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Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! Bir sosyal paylaşım sitesinde Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı

Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında flaş gelişme! Bir sosyal paylaşım sitesinde Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı
07.01.2023 00:05 - Son Güncelleme: 07.01.2023 00:22

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Son olarak bir sosyal paylaşım sitesinde Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde polis ekipleri Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek gözaltı kararını tebliğ ediyor ve üst araması yapıyor.. Ardından Sinan Sardoğan'ın ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı görülüyor. Küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındığı belirtilen görüntülerde Sardoğan yine muhabirlerin sorduğu soruları yanıtsız bırakıyor. "Arife Gökçe nerede?" sorusuna Sinan Sardoğan, "bilmiyorum" diye cevap veriyor.

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