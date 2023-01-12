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Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında son dakika! Çökelekçi konuştu: "Aramızda geçen diyalog..."

Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında son dakika! Çökelekçi konuştu: "Aramızda geçen diyalog..."
12.01.2023 16:41 - Son Güncelleme: 12.01.2023 16:42

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Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında son dakika! Akrabaların ve Sinan Sardoğan'ın bahsettiği o çökelekçi konuştu. 64 yaşında 5 çocuk ve 12 torunu olan Arife Gökçe, ocağında yemeğini, masanın üzerinde dişlerini bırakıp sırra kadem bastı. Yaşlı kadının kaybında cinsel içerikli mesajlar atarak sapıklık yapan Sinan Sardoğan, Müge Anlı yayına gelen sayısız ihbarlar ardından 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun ATV canlı yayınında görüp ailesine söylemesiyle 2018 yılında İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arife Gökçe'nin kaybında da baş şüpheli olarak görünen Sinan Sardoğan'ın cezaevine girmesinin ardından ortaya çıkan bir başka iddia herkesi şaşkına çevirdi. Kayıp kadının eşinin akrabası, "Tayfun Gökçe, annesi Arife Gökçe'yi hıdırellez festivalinde başka bir erkekle yakalayıp dövdü" ifadelerini kullandı ortalık karıştı. Sinan da daha önce "Almus'ta çökelekçiyle adı çıktı" demişti kayıp kadın için... O çökelekçi Müge Anlı'ya konuştu.

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Arife Gökçe hakkında canlı yayında ihbarlar geldi. İddiaları yalanlayan Çökelekçi "Sinan benim üzerimden hedef şaşırtıyor" dedi.
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