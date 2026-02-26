Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı’da karşı karşıya: Şiddetle suçlanan eş Abdülkadir Opan canlı yayında!

26 Şubat 2026

Eşi Sebiha Opan’ın "hastalığımı bahane edip beni darp ediyorlar ve üzerime kuma getirmek istiyorlar" iddialarına cevap veren Abdülkadir Opan, suçlamaları reddederek eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu savundu.

Evli ve 2 çocuk annesi Sebiha Opan'ın iddiaların odağındaki eşi Abdülkadir Opan, canlı yayına bağlandı. Eşinin hastalığı süresince yanında olduğunu ve destek verdiğini söyleyen Abdülkadir Opan, "Hastalığından dolayı psikolojisi bozuk. Biz zor bir hayat yaşadık" dedi. Annesinin eşi hastalandığı için başka bir kadın istediği iddialarına cevap vermeyen Abdülkadir Bey, "Ben temizliğe düşkün bir insanım. Sebiha bunları yapmıyor" dedi.