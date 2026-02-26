CANLI YAYIN
Müge Anlı’da karşı karşıya: Şiddetle suçlanan eş Abdülkadir Opan canlı yayında!

Müge Anlı’da karşı karşıya: Şiddetle suçlanan eş Abdülkadir Opan canlı yayında!

Eşi Sebiha Opan’ın "hastalığımı bahane edip beni darp ediyorlar ve üzerime kuma getirmek istiyorlar" iddialarına cevap veren Abdülkadir Opan, suçlamaları reddederek eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu savundu.

Evli ve 2 çocuk annesi Sebiha Opan'ın iddiaların odağındaki eşi Abdülkadir Opan, canlı yayına bağlandı. Eşinin hastalığı süresince yanında olduğunu ve destek verdiğini söyleyen Abdülkadir Opan, "Hastalığından dolayı psikolojisi bozuk. Biz zor bir hayat yaşadık" dedi. Annesinin eşi hastalandığı için başka bir kadın istediği iddialarına cevap vermeyen Abdülkadir Bey, "Ben temizliğe düşkün bir insanım. Sebiha bunları yapmıyor" dedi.

Bunlar da Var

AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis"
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis"
İzmir’de 2 milyar TL’lik bahis çetesi çökertildi: 49 tutuklama
İzmir’de 2 milyar TL’lik bahis çetesi çökertildi: 49 tutuklama
Nihat Hatipoğlu ile Sahur 7. bölüm
Nihat Hatipoğlu ile Sahur 7. bölüm
Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı
Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle