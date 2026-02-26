Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı’da kan donduran iddia: Kanser ve MS hastası kadına kayınvalide şiddeti

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Kanser ve MS hastası kadına kayınvalide şiddeti

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 11:47

Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 43 yaşındaki Sebiha Opan, 12 yıldır kanser ve 5 yıldır MS hastalığıyla mücadele ederken, eşi ve kayınvalidesi tarafından darp edildiğini ve üzerine kuma getirilmek istendiğini iddia etti.

43 yaşındaki kanser ve MS (Emes) hastası Sebiha Opan, 18 yıllık kocası ve kayınvalidesi tarafından darp edildiğini iddia ederek Müge Anlı'ya katıldı. Rahatsızlıkları yüzünden yürüyemediği için ablası Bediha Coşkun'un yardımı ile gelen Sebiha Opan, kayınvalidesinin hastalığını bahane ederek evine yeni bir kadın getirmek istediğini söyledi. 12 yıldır 4. evre meme kanseri ile mücadele ettiğini söyleyen Sebiha Hanım, "4-5 yıldır da MS (Emes) hastalığı ile boğuşuyorum. Ben ne zaman elden ayaktan düştüm, tekerlekli sandalyeyle iş yapamaz oldum eşimin ailesi eşimi evlendirmeye çalışıyorlar benden habersiz"