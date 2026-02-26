CANLI YAYIN
Müge Anlı’da kan donduran iddia: Kanser ve MS hastası kadına kayınvalide şiddeti

Müge Anlı’da kan donduran iddia: Kanser ve MS hastası kadına kayınvalide şiddeti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 43 yaşındaki Sebiha Opan, 12 yıldır kanser ve 5 yıldır MS hastalığıyla mücadele ederken, eşi ve kayınvalidesi tarafından darp edildiğini ve üzerine kuma getirilmek istendiğini iddia etti.

43 yaşındaki kanser ve MS (Emes) hastası Sebiha Opan, 18 yıllık kocası ve kayınvalidesi tarafından darp edildiğini iddia ederek Müge Anlı'ya katıldı. Rahatsızlıkları yüzünden yürüyemediği için ablası Bediha Coşkun'un yardımı ile gelen Sebiha Opan, kayınvalidesinin hastalığını bahane ederek evine yeni bir kadın getirmek istediğini söyledi. 12 yıldır 4. evre meme kanseri ile mücadele ettiğini söyleyen Sebiha Hanım, "4-5 yıldır da MS (Emes) hastalığı ile boğuşuyorum. Ben ne zaman elden ayaktan düştüm, tekerlekli sandalyeyle iş yapamaz oldum eşimin ailesi eşimi evlendirmeye çalışıyorlar benden habersiz"

Bunlar da Var

AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis"
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis"
İzmir’de 2 milyar TL’lik bahis çetesi çökertildi: 49 tutuklama
İzmir’de 2 milyar TL’lik bahis çetesi çökertildi: 49 tutuklama
Nihat Hatipoğlu ile Sahur 7. bölüm
Nihat Hatipoğlu ile Sahur 7. bölüm
Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı
Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle