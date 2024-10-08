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Müge Anlı’da Hacer Çıranoğlu olayı! Kan donduran itiraf geldi: ''Ağzından burnundan kan gelene kadar dövüldüğünü biliyorum!''
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Müge Anlı’da Hacer Çıranoğlu olayı! Kan donduran itiraf geldi: ''Ağzından burnundan kan gelene kadar dövüldüğünü biliyorum!''

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 13:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 13:19

Hacer Çıranoğlu, 4 yaşında evlatlık verilen oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Çıranoğlu, eski eşi Seyfi Birbir'den şiddet gördüğünü ve 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını anlattı. Seyfi Birbir canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetse de, ismini vermek istemeyen bir izleyicinin ifadeleri kan dondurdu. İzleyici, Hacer Hanım’ın her gün şiddete maruz kaldığını ve eski eşinin karısını ıslak çamaşırlarla dövdüğünü ve hatta ağzından burnundan kan gelene kadar dövüldüğünü ileri sürdü.

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