Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'da soluğu aldı.
14 yaşındayken evlenen Hacer Hanım, kocasından şiddet gördüğünü, 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını, arkasından kocasının çocuğunu tanımadıkları birisine evlatlık verdiğini anlattı.
Hacer Çıranoğlu, eski kocası Seyfi Birbir'in kendisini ve çocuklarına sık sık şiddet uyguladığını söyledi. Çıranoğlu, "Geçinecek durumumuz yoktu. Çocukları Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermeyi düşündük. Ancak Seyfi daha sonra bu kararından vazgeçti." dedi.