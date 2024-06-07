SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 12:49 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 12:49

Müge Anlı'da dehşete düşüren Güllü Çolak olayı: ''Cinayetten sonra kıyma görünce midesi bulanıyordu!''

Müge Anlı'nın programında izleyenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Kayıp eşi Güllü Çolak'ı aramak için programa başvuran Mehmet'in önce aradığı Güllü ile nikahsız birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Başka bir adamla kaçtığı öğrenilen Güllü'nün daha sonra ise cinayet işlediği iddia edildi. Programın bugünkü bölümünde Güllü'nün ağabeyleri Durmuş Çolak ve Bayram Çolak stüdyoya geldi. İki kardeş, kardeşlerinin ve annelerinin bir adamı öldürüp, kıyma makinesinde çektiğini itiraf etti. Yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici de bu iddiaları doğruladı. İzleyici, "Cennet salça yapıp satardı asla kendisi o makineden çekilmiş salçayı yemezdi. Dışarıdan alırdı" dedi. İşte tüyler ürpertici olayın detayları...

SIRADAKİ VİDEO
Kızıl Goncalar sezon finali fragmanı yayınlandı
07.06.2024Cuma
Kardeşlerim 132. bölüm fragmanı yayınlandı
07.06.2024Cuma
İZLE I Kızılcık Şerbeti 66. bölüm 2. fragmanı (Sezon finali)
06.06.2024Perşembe
Gönül Dağı 142. bölüm 2. fragmanı izle!
05.06.2024Çarşamba
Canlı yayında kızına saldırdı! İşte o anlar
05.06.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Vaziyeti bitik hali perişan! FETÖ’den ’yeni’ Gülen videosu 00:45
Vaziyeti bitik hali perişan! FETÖ'den 'yeni' Gülen videosu
07.06.2024Cuma
Çağla Şıkel yumurtalıklarını dondurduğunu itiraf etti 02:04
Çağla Şıkel yumurtalıklarını dondurduğunu itiraf etti
07.06.2024Cuma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu satıcılarına NARKOÇELİK-21 darbesi 02:06
Uyuşturucu satıcılarına NARKOÇELİK-21 darbesi
07.06.2024Cuma
İZLE I Ankara’da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü 01:00
Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü!
07.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA