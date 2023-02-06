Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı yardım mesajı son dakika! Deprem yardımı için IBAN numarası... Müge Anlı aşevi bağış nasıl yapılır? Müge Anlı bağış SMS ve IBAN bilgileri

Müge Anlı yardım mesajı son dakika! Deprem yardımı için IBAN numarası... Müge Anlı aşevi bağış nasıl yapılır? Müge Anlı bağış SMS ve IBAN bilgileri

Müge Anlı yardım mesajı son dakika! Deprem yardımı için IBAN numarası... Müge Anlı aşevi bağış nasıl yapılır? Müge Anlı bağış SMS ve IBAN bilgileri
06.02.2023 17:56

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Müge Anlı, deprem bölgesi için harekete geçti. ATV canlı yayınında Müge Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti." diyen Müge Anlı'nın Kızılay ile hayata geçirdiği Müge Anlı ve Dostları ve Aşevi Kampanyası'na yardım ve bağış yapmak isteyenler için bilgiler paylaşıldı. 29 aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti. Müge Anlı, deprem bölgesindeki vatandaşlar için IBAN numarası da paylaştı. İşte Müge Anlı'nın paylaştığı IBAN numarası ve deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım desteği bilgileri...

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MÜGE ANLI DEPREM YARDIMI İÇİN IBAN NUMARASI

29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti. İşte Müge Anlı deprem bağış SMS ve IBAN bilgileri...Türkiye'nin yardım meleği olarak blinen Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında deprem bölgesine yardım için iyilik hareketi başlattı."Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti." diyen Müge Anlı, bağış için IBAN verdi.

MÜGE ANLI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müge yaz 2868'e mesaj atarak destek olabilirsiniz. İban no: TR83 0001 0024 8700 0018 6868 02Yayın sırasında ise 29 aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti.Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı destek çağrısı hemen karşılık buldu. Canlı yayında yapılan çağrıyla beraber MUGE yazarak 2868'e mesaj gönderen kullanıcıların desteği 4 milyon TL'ye ulaştı. Kısa sürede 4 milyon TL'ye ulaşan bağış miktarı, her geçen dakika artıyor.Yurt içi ve yurt dışından, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında paylaşılan hesap numaralarına gelen bağış miktarı ise daha sonra belli olacak. Toplanan bağışlarla, deprem bölgesine kurulan aşevlerinde depremzedelere sıcak yemek sunulacak.Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.

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