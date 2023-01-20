Müge Anlı'nın eşi, Şevki Sözen'in eşi ve Rahmi Özkan'ın eşinde mors alfabesiyle yazılmış aynı hediye var! Müge Anlı: "Bende Şinasi yazıyor..."
Müge Anlı'nın eşi, Şevki Sözen'in eşi ve Rahmi Özkan'ın eşinde mors alfabesiyle yazılmış aynı hediye var! ATV ekranlarının sevilen üç ismi; Müge Anlı, Mehmet Şevki Sözen ve Rahmi Özkan... Yıllardır birbirinden ilginç konuları ele alan iş arkadaşları aynı zamanda adeta bir aile oldu. Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın saatiyle ilgili haberlerden bahsederken üç sevilen ismin de eşlerinin kolunda aynı bilekilk olduğu ortaya çıktı. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı, "Bende Şinasi yazıyor, Şinasi'de de Müge" deyince, Rahmi Özkan eşi Güzin Özkan, Şevki Sözen ise eşi Nur Sözen'den bahsetti. İşte izleyiciye tebessüm ettiren o anlar...
20.01.2023 13:05 - Son Güncelleme: 20.01.2023 13:22
MÜGE ANLI: 'BENDE ŞİNASİ YAZIYOR ŞİNASİ'DE DE MÜGE'
Müge Anlı'nın eşi, Şevki Sözen'in eşi ve Rahmi Özkan'ın eşinde mors alfabesiyle yazılmış aynı hediye var!
Müge Anlı ATV canlı yayınında Rahmi Özkan'la ilgili 2 saat takıyor diye haber yapmışlar da diyerek cümleye başladı, devamında eğlenceli anlar yaşandı.Kolundakinin saat değil bileklik olduğunu ifade eden Rahmi Özkan, "Oğlum ispanya'dan getirmişti. Biri seyircilerimizden gelen hediye, diğeri de yine sizde de olandan." dedi.
Müge Anlı, "Bu ne biliyor musun? Mors alfabesiyle isim... Bende de var. Bendekinde Şinasi Şinasi'de de Müge yazıyor." dedi.
Ardından Müge Anlı'nın eşi, Şevki Sözen'in eşi ve Rahmi Özkan'ın eşi merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...