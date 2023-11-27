SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023, 10:38 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 10:44

Müge Anlı son dakika Nevrigül Alan olayında flaş gelişme: Nazmiye gözyaşlarını tutamadı!

Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Programın bugünkü bölümünde Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı. Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamadığını açıklayan Anlı, otopsi sonucuna göre Nevrigül Alan'ın intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alanın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! Nazmiye gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! Nazmiye gözyaşlarını tutamadı

SIRADAKİ VİDEO
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ (27 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program) Youtube tek parça izle | Video haber
27.11.2023Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik 'tokat' sorusu!
26.11.2023Pazar
Müge Anlı'da ilginç olay! Nazlı Yıldız nereye kayboldu? Şüphelerin odağındaki sevgili: Gel beni kaçır dedi bu teklifi kaçırmadım
24.11.2023Cuma
ESRA EROL'DA BUGÜN SON BÖLÜM İZLE 📺 24 Kasım 2023 ATV canlı yayın izle 🎬
24.11.2023Cuma
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ (24 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program) Youtube tek parça izle | Video haber
24.11.2023Cuma
Bunlar da Var
15 yıllık evliliğin aşk yuvası! Yağmur Atacan ev halini yayınlayıp Pınar Altuğ’a seslendi! Zevkle döşenmiş evleri dikkat çekti 00:19
15 yıllık evliliğin aşk yuvası!
27.11.2023Pazartesi
Hamas serbest bıraktığı esirlerin görüntüsünü yayınladı! Esirler: İnsanca muamele gördük 01:16
Hamas esirlerin görüntüsünü yayınladı
27.11.2023Pazartesi
Kağıthane’de otomobile silahlı saldırı: 17 el sıktılar, genç başından vuruldu 01:44
17 el sıktılar, genç başından vuruldu
27.11.2023Pazartesi
Küçükçekmece’de göl seviyesi yükseldi bazı evlere su bastı 03:08
Küçükçekmece’de göl seviyesi yükseldi bazı evlere su bastı
27.11.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA