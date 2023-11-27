SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! Nazmiye gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Programın bugünkü bölümünde Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı. Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamadığını açıklayan Anlı, otopsi sonucuna göre Nevrigül Alan'ın intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 10:28 Güncelleme 27 Kasım 2023, 10:55
SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan’ın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! Nazmiye gözyaşlarını tutamadı 1

Nevrigül Alan kaybının 47. gününde bir zeytin ağacına asılı olarak bulunmuştu. Genç kadının ölümünün ardından şüpheleri gidermek adına olay yeri inceleme ve otopsi sonucu bekleniyordu. Bugün yayında Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı. Anlı, otopsi sonucunu ve Cumhuriyet savcısının raporunu duyurdu. Peki, Nevrigül Alan cinayete kurban mı gitti? Müge Anlı, Nevrigül Alan olayında son durum ne? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan’ın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! Nazmiye gözyaşlarını tutamadı 2

Müge Anlı ve Tatlı Sert'ta Müge Anlı Nevrigül Alan olayında yeni gelişmeleri aktardı.

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! TIKLA İZLE!

Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamaduğını açıklayan Müge Anlı, otopsi sonucuna göre Nevrigül Alan'ın intihar ettiği sonucuna varıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan’ın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! Nazmiye gözyaşlarını tutamadı 3

KIYAFETLER NEDEN TERSTİ?

Müge Anlı kıyafetlerinin ters giydirilmesine kirli alanı saklamak için genç kadının kendi giyebileceğini, kıyafetlerin ona ait olabileceği sonucuna varıldığını duyurdu.

SON DAKİKA