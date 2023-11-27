SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! Nazmiye gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Programın bugünkü bölümünde Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı. Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamadığını açıklayan Anlı, otopsi sonucuna göre Nevrigül Alan'ın intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurdu. İşte detaylar...
Nevrigül Alan kaybının 47. gününde bir zeytin ağacına asılı olarak bulunmuştu. Genç kadının ölümünün ardından şüpheleri gidermek adına olay yeri inceleme ve otopsi sonucu bekleniyordu. Bugün yayında Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı. Anlı, otopsi sonucunu ve Cumhuriyet savcısının raporunu duyurdu. Peki, Nevrigül Alan cinayete kurban mı gitti? Müge Anlı, Nevrigül Alan olayında son durum ne? İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'ta Müge Anlı Nevrigül Alan olayında yeni gelişmeleri aktardı.
Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamaduğını açıklayan Müge Anlı, otopsi sonucuna göre Nevrigül Alan'ın intihar ettiği sonucuna varıldığını açıkladı.