SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili son dakika bilgisini paylaştı! Nazmiye gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Programın bugünkü bölümünde Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı. Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamadığını açıklayan Anlı, otopsi sonucuna göre Nevrigül Alan'ın intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurdu. İşte detaylar...