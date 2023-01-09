35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı... Balıkesir'deki Elnare Kızmaz olayıyla ilgili kan donduran gelişmeler yaşanıyor. Kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı iddia edilen Elnare Kızmaz'ın en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edilmişti. Anlatılanlar tüm Türkiye'nin midesini bulandırmış, 'Elnare Kızmaz'a ne oldu, Elnare Kızmaz bulundu mu?' soruları da beraberinde gelmişti. Müge Anlı, Elnare Kızmaz'ın kaybolmadan önce istismara uğradığına yönelik açılan soruşturmada Muzaffer Deniz'in DNA'sının eşleştiğini ve bu nedenle tutuklanıp cezaevine gönderildiğini duyurdu. Böylece bütün iddialar da doğru çıkmış oldu. Neredeyse tüm köyün tecavüzüne uğrayan Kızmaz'la ilgili kemik ve kafatası detayı geldi.