Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz bulundu mu? 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı kan donduran gelişme: ''Kafatası ve kemikleri..."
35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı... Balıkesir'deki Elnare Kızmaz olayıyla ilgili kan donduran gelişmeler yaşanıyor. Kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı iddia edilen Elnare Kızmaz'ın en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edilmişti. Anlatılanlar tüm Türkiye'nin midesini bulandırmış, 'Elnare Kızmaz'a ne oldu, Elnare Kızmaz bulundu mu?' soruları da beraberinde gelmişti. Müge Anlı, Elnare Kızmaz'ın kaybolmadan önce istismara uğradığına yönelik açılan soruşturmada Muzaffer Deniz'in DNA'sının eşleştiğini ve bu nedenle tutuklanıp cezaevine gönderildiğini duyurdu. Böylece bütün iddialar da doğru çıkmış oldu. Neredeyse tüm köyün tecavüzüne uğrayan Kızmaz'la ilgili kemik ve kafatası detayı geldi.
''KAFATASI VE KEMİKLERİ..."
Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz bulundu mu? 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı, mide bulandıran iddiaların ardından kan donduran bir başka iddia ortaya atıldı.
ELNARE KIZMAZ'A NE OLDU?
Müge Anlı'da ele alanına Elnare Kızmaz olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Kızmaz'ın kaybının ardından iğrenç detaylar ortaya çıkarken, 12 Aralık canlı yayınına bağlanan tanıklar olayının boyutunun nereye vardığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Müge Anlı'ya katılan Aynure, ablası Elnare Kızmaz'ın 22 Kasım günü köyden çıkarak ortadan kaybolduğunu söylemişti ve canlı yayında kan donduran istismar ortaya çıkmıştı.
Aynure Hanım, ablası üzerinden maddi kazanç sağlayan eniştesinden süphelendiğini söyledi. "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.