Müge Anlı 'güzel oğlum benim' dedi gözyaşlarına boğuldu! Çiçeği burnunda Caner ve Gökçe Bilgehan çiftine jet hızında yardım! Para anında hesaba geçti

Müge Anlı 'güzel oğlum benim' dedi gözyaşlarına boğuldu! Çiçeği burnunda Caner ve Gökçe Bilgehan çiftine ATV canlı yayınında jet hızında yardım geldi. 15 sezondur hafta içi her gün ATV ekranlarında sayısı eve konuk olarak reyting rekoları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru adım adım gidiyor. Son haftada Müge Anlı'ya çıkan genç çift iddialarıyla herkesi şoke etti. Zor günler geçiren çift Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğarken bir yardımseverden gelen mesaj Caner ve Gökçe Bilgehan'ın içine su serpti.