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Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde katiller tutuklandı! Torun Kerim Bekar müebbet yedi itiraf kan dondurdu

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde katiller tutuklandı! Torun Kerim Bekar müebbet yedi itiraf kan dondurdu
28.03.2022 10:57

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Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde katiller tutuklandı! Torun Kerim Bekar'ın da tutuklandığı 2 kişiden Yasin Şanal itirafı ile kan dondurdu! 71 yaşındaki Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüpheler dedesinden para isteyen torun Kerim Bekar'ın züerindeydi... Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamın cesedini aramak için Rize'deki 'Kız Kalesi'nin çevresinde balık adamlar tarafından su altı çalışmaları başlatılmıştı. 171 gün sonra tutuklama geldi. Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar, alt ve üst soyu tasarlayıp öldürme suçundan, Yasin Şanal ise tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdi. 5 torun sahibi Dursun Zehir'in acı kaybında Yasin Şanal'dan gelen cinayet itirafı her detayıyla tüyleri diken diken etti.

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