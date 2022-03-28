Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde katiller tutuklandı! Torun Kerim Bekar müebbet yedi itiraf kan dondurdu
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde katiller tutuklandı! Torun Kerim Bekar'ın da tutuklandığı 2 kişiden Yasin Şanal itirafı ile kan dondurdu! 71 yaşındaki Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüpheler dedesinden para isteyen torun Kerim Bekar'ın züerindeydi... Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamın cesedini aramak için Rize'deki 'Kız Kalesi'nin çevresinde balık adamlar tarafından su altı çalışmaları başlatılmıştı. 171 gün sonra tutuklama geldi. Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar, alt ve üst soyu tasarlayıp öldürme suçundan, Yasin Şanal ise tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdi. 5 torun sahibi Dursun Zehir'in acı kaybında Yasin Şanal'dan gelen cinayet itirafı her detayıyla tüyleri diken diken etti.
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde katiller tutuklandı! Torun Kerim Bekar müebbet yedi, cinayet itiraf kan dondurdu...
"TESTEREYLE 5 PARÇAYA BÖLDÜM"
Dursun Zehir'in katilinden itiraf geldi, kan donduran ifadeler ortaya çıktı. Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Dursun Zehir'in biri torunu olmak üzere 4 kişi gözaltına alınmıştı.
MÜGE ANLI'DAKİ RİZE CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA!
Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar (21), Yasin Şanal (24), Enes Günyüzlü ve taksici Serkan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Şanal, işlediği cinayeti itiraf etti. Kendisini cinayete Bekar'ın azmettirdiğini iddia eden katil zanlısı Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi.
Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar, alt ve üst soyu tasarlayıp öldürme suçundan, Yasin Şanal ise tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürme suçundan cezaevine girdi.