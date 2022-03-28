Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Dursun Zehir cinayetinde katiller tutuklandı! Torun Kerim Bekar müebbet yedi itiraf kan dondurdu

"TESTEREYLE 5 PARÇAYA BÖLDÜM"

Dursun Zehir'in katilinden itiraf geldi, kan donduran ifadeler ortaya çıktı. Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Dursun Zehir'in biri torunu olmak üzere 4 kişi gözaltına alınmıştı.