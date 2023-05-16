Müge Anlı canlı yayınında flaş gözaltı! Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aziz İbili'yi gözaltına aldı |VİDEO

Müge Anlı'da aranan Eşmi Akıncı'dan son dakika haberi geldi.Kaybının 13. gününde tam da umutların kesildiği sırada Eşmi Akıncı'dan sevindiren haber geldi. Karaman'ın Ermenek İlçesine bağlı Güneyyurt Beldesi'nde kaybolan Eşmi Akıncı, halasının ahırında bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Eşmi Akıncı kaçırıldığını söyledi, iki kişinin adını verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri canlı yayında Aziz İbili'yi gözaltına aldı. Götürülürken suçsuz olduğunu söyleyen adam gerçekler ortaya çıkacak dedi. İşte detaylar...