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Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu: ''Çok üzüldüm, Nurlar içinde yatsın''

Müge Anlı canlı yayında acı haberi duyurdu: ''Çok üzüldüm, Nurlar içinde yatsın''
25.01.2023 10:54

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia ederek katılan ve sempatik sözleriyle dikkat çeken Adem Ata, Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Müge Anlı acı haberi bugünkü canlı yayında; ''Gerçekten çok neşeli bir tipti. Yaşadığı çok üzücü olayları keyifle anlatıyordu. Bizi de çok güldürmüştü. Kalp krizinden vefat etmiş. Nurlar içinde yatsın. Ben ailesine de sabırlar diliyorum. Sevdiğimiz konuklarımızdan biriydi, mağdur olarak gelmişti. Hem de 34 yaşında, dün haberini alınca çok üzüldüm'' ifadeleriyle izleyenlere duyurdu.

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