Haberler Televizyon Videoları MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
02.01.2023 16:53

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:27
Orta gelirliye konut...
Televizyon 01:33
''Rezalet'' Rasim Ozan...
Televizyon 06:01
Yılbaşı gecesinde unutulmaz...
Televizyon 10:40
GERONTİFİLİ sapığı ülkeyi...
Televizyon 01:05
E DEVLET'TEN (EYT) EMEKLİLİK...
Televizyon 01:52
Sabahın erken saatlerinden...
Televizyon 00:47
Alparslan Büyük Selçuklu 40....
Televizyon 13:10
Esra Erol’da akılalmaz olay!...
Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm...
Televizyon 00:13
Kardeşlerim 73. Bölüm 2....
Televizyon 05:05
Kayserispor evinde turladı!...

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Televizyon Videoları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

SON DAKİKA