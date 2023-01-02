MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.