Metin Gürcan devlet sırlarını hangi ülkelere sattı? DEVA Partili Gürcan'ın casusluk olayında detaylar ortaya çıktı

Siyasi ve askeri casusluk suçundan tutuklanan Deva Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında iddianame hazırlandı. Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi.

Deva Partili Metin Gürcan nasıl casusluk yaptı? Devlet sırları hangi ülkelere satıldı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Türkiye'nin siyasi ve askeri sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan Deva Partisi Kurucus Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Siyasal ve askeri casusluk suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye MİT'in Gürcan hakkında hazırladığı rapor damga vurdu.

İSPANYA VE İTALYA KULLANDI

Soruşturma, MİT tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde yapılan ihbar üzerine başlatıldı. Tespitlere göre; Gürcan, İspanya ve İtalya istihbarat servislerince 2016'dan itibaren "haber elemanı" olarak kullanıldı.

Gürcan, iki ülkenin büyükelçilerinde temsilcilik yapan istihbaratçı irtibatını sürdürdü. Düzenli aralıklarla Ankara'da gerek otelde gerekse AVM otoparkında yüz yüze görüştü.

Karşılığında ise her seferinde 300-400 dolar gibi bir ödemeyi elden zarf içerisinde aldı. Zarfları alırken ise makbuz imzaladı.

MİT: MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN SAKINCALI

Gürcan; gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında uzun süredir, devlet sırrı mahiyetinde bilgileri yabancı devletlere temin etti.

İspanyol istihbaratçı ile oteldeki buluşmasında takibe takılmamak için bazı tedbirler aldığı belirlendi.

Gürcan'ın İspanya ve İtalya büyükelçiliklerinde görevli iki diplomatla yaptığı görüşmelerin ortam dinlemesi kayıtları dosyaya girdi.