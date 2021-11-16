Haberler Televizyon Videoları Mersin'de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: 'O kan...'

Mersin'de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: 'O kan...'

Mersin'de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: 'O kan...'
16.11.2021 12:38
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Mersin'de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik yörük kızının annesi konuştu, o detay dikkat çekti. 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın kaybında korkutan şüpheler devam ediyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağının katıldığı arama çalışmalarında 20 kilometrekarelik alanda bulunamayan Müslüme'ye ne oldu? Çadırın arkasında bulunan kan ve ayak izi aile üzerindeki şüpheleri arttırdı JASAT ekibi Müslüme'nin kaybının 7. gününde gözünü aileye çevirdi. Fazla sakin görünen annenin taş üzerinde bulunan kanla ilgili çıkışı ise dikkat çekti.

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