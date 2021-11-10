Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izlemesi yayınlandı: Gülben evi terk ediyor

Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Safiye'nin yapacaklarının çok konuşulacağı dizisinde Masumlar Apartmanı'nda bu hafta bomba gelişmeler yaşandı. Son bölümde Gülben’in Esat’ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştı. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardı. Bu sırada sabah Gülben’in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yaptı. Bölüm sonrası izleyicilerin beklediği Masumlar Apartmanı ''Gelecek bölümde neler olacak?'' ön izlemesi yayınlandı.