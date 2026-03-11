CANLI YAYIN
Sultan Orhan ve Prenses Asporça uçurumdan atladı
Sultan Orhan ve Prenses Asporça uçurumdan atladı
Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 23:34
Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 23:37
Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde uçurum kenarında yaşanan ölüm kalım anı geceye damga vurdu. Şahinşah’la girdiği mücadelede pusuya düşen Sultan Orhan ve Prenses Asporça, kaçacak yer kalmayan bir noktada uçurumun kenarında kıstırıldı.
