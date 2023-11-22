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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 18:09 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 18:52

Kuruluş Osman Son Bölüm 137. Bölüm Full İzle 📺 Atv Canlı Kuruluş Osman izle 🎬

Kuruluş Osman Son Bölüm 137. Bölüm Full İzle... Başrolünde Burak Özçivit'in bulunduğu Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta. Kuruluş Osman yeni bölümü diziseverler tarafından, ''Atv Canlı Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman Son Bölüm 137 Bölüm Full İzle, Kuruluş Osman atv yeni bölüm canlı izle'' gibi aratmalarla arama motorlarında aratılıyor. İşte 22 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 137. bölümü canlı izleme ekranı ve full bölüm izle seçeneği...

Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar. Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar.

Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir.

Yakup Bey Mehmet'lerin esir düşmesinden Osman'ı mesul tutar. "Sen evvela sarayındaki haini bul" der. Osman Bey ve Yakup Bey arasında iyice büyüyen gerilim nereye varacaktır?

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Alaeddin, Malhun Hatun'a saraydaki haini bulma haberini verir. Hainin Holofira olduğunu söyler. Bu meselenin arkasında Vasilis'in bir parmağı var mıdır? Holofira'nın hainliğinin arkasındaki sebep nedir?

Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel Kalesi'nde işkence görmektedir. Tekfur Makranos'un arkasındaki gücün Üstat Gera olduğunu anlayabilecekler midir?

Bala Hatun ve Saadet Hatun karşı karşıya gelirler. Bala Hatun, kaleleri vermeyeceklerini söyleyerek Saadet Hatun ve Gonca Hatun'u zindana attırır. Artık ipler hepten kopmuştur.

Yakup Bey, anlaşma masasına oturur. Osman Bey'e rağmen kaleleri tekfura verecek midir? Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

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