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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 11:33 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 11:58

ESRA EROL'DA BUGÜN SON BÖLÜM İZLE 📺 24 Kasım 2023 ATV canlı yayın izle 🎬

Atv ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... İşte 24 Kasım 2023 Cuma günü ATV canlı yayın izle - ESRA EROL'DA BUGÜN SON BÖLÜM FULL İZLE SEÇENEĞİ...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

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