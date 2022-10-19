Haberler Televizyon Videoları Kürsüde de bileğini büktürmedi! DERYA CEREN ÇAĞLAYAN'ın Kazak sporculara bayrak dersi verdiği anların VİDEOSU viral oldu

Kürsüde de bileğini büktürmedi! DERYA CEREN ÇAĞLAYAN'ın Kazak sporculara bayrak dersi verdiği anların VİDEOSU viral oldu

Kürsüde de bileğini büktürmedi! DERYA CEREN ÇAĞLAYAN'ın Kazak sporculara bayrak dersi verdiği anların VİDEOSU viral oldu
19.10.2022 12:55 - Son Güncelleme: 19.10.2022 13:01

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 06:04
"Küresel Bir Sorun...
Televizyon 01:46
"Oy moy vermem işine baksın"
Televizyon 42:39
Kalın'dan maden kazasıyla...
Televizyon 00:57
Alparslan Büyük Selçuklu...
Televizyon 04:19
Gülsen Damgacı, Perize...
Televizyon 00:58
Gönül Dağı 73. bölüm fragmanı...
Televizyon 01:30
Bartın'daki maden ocağında son...
Televizyon 05:49
Yumiko Sakagami 4 milyon 300...
Televizyon 00:32
"Filenin Sultanları" FIVB...
Televizyon 03:04
📺 FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK CANLI...
Televizyon 01:01
Yalı Çapkını 3. bölüm 📺 Star...
Televizyon 03:50
Erdoğan’dan Alevi açılımı...

Kürsüde de bileğini büktürmedi... Derya Ceren Çağlayan'ın 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki bayrak mücadelesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Antalya'da düzenlenen yarışmanın sona ermesinin ardından ödül töreninde kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine verdiği bayrak yanıtıyla bir anda ülkenin konuştuğu isim oldu. Peki Derya Ceren Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte viral olan Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı videosu.

Televizyon Videoları

Bilek güreşi şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan törene damga vurdu. Peki Derya Ceren Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı VİDEOSU viral oldu! İşte o anlar...

DERYA CEREN ÇAĞLAYAN BAYRAK OLAYI NEDİR?

Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bayrak kavgası yaşandı. Bilek güreşi şampiyonasında 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

Madalyasını almak için Derya Ceren Çağlayan'dan önce, şampiyona ikincisi ve üçüncüsü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağını açtılar.

Şampiyon sporcumuz Derya Ceren Çağlayan bu hareketi görünce dayanamadı ve Türk bayrağı ile kızlara kapak attı.

Türk bayrağını götürüp Kazakistan bayrağının üzerine açan Derya Ceren Çağlayan'ı 2 kazak sporcu engellemeye çalıştı. Derya Ceren Çağlayan ise durmadı ve Türk bayrağını açtı.

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."

DERYA CEREN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Derya Ceren Çağlayan, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı klasmanda mücadele eden ve Dünya Şampiyonu olan milli sporcumuzdur. Çağlayan'ın hakkında henüz başka bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.

SON DAKİKA