Bilek güreşi şampiyonasında Dünya Şampiyonu olan milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan törene damga vurdu. Peki Derya Ceren Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Derya Ceren Çağlayan bayrak olayı VİDEOSU viral oldu! İşte o anlar...

DERYA CEREN ÇAĞLAYAN BAYRAK OLAYI NEDİR?

Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bayrak kavgası yaşandı. Bilek güreşi şampiyonasında 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

Madalyasını almak için Derya Ceren Çağlayan'dan önce, şampiyona ikincisi ve üçüncüsü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağını açtılar.

Şampiyon sporcumuz Derya Ceren Çağlayan bu hareketi görünce dayanamadı ve Türk bayrağı ile kızlara kapak attı.

Türk bayrağını götürüp Kazakistan bayrağının üzerine açan Derya Ceren Çağlayan'ı 2 kazak sporcu engellemeye çalıştı. Derya Ceren Çağlayan ise durmadı ve Türk bayrağını açtı.

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."

DERYA CEREN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Derya Ceren Çağlayan, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı klasmanda mücadele eden ve Dünya Şampiyonu olan milli sporcumuzdur. Çağlayan'ın hakkında henüz başka bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.