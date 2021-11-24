Kritik görüşmeden ilk görüntüler! Başkan Erdoğan, BAE Veliaht Prensi El Nahyan'ı konuk ediyor! Gündem: Ekonomik yatırımlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.







Başkan Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.





Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.





Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.





Baş başa görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak.





Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında bin Zayed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.





HEDEF TİCARET HACMİNİ BÜYÜTMEK

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin hedefi de ticaret hacmini iki katına çıkarmak olacak.





Görüşme tarihi yaklaştıkça, geçmişteki görüş ayrılıklarına rağmen, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkacağına dair beklentiler ağırlık kazanıyor. Toplantıdan önce, BAE kaynakları, ülkenin kurucusu Şeyh Zayed döneminden bu yana katılımcı projelere devam edildiği ve siyasi gerilimlerin BAE'nin yararlı projelere olan bağlılığını değiştirmediği mesajını verdi.





OLUMLU KATKILAR YAPACAK BAŞLIKLAR MASADA

BAE Veliaht Prensinin yıllar sonra Türkiye'ye yapacağı ziyarette yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik ilişkilerin artması ilk hedef olarak görülüyor. Ancak toplantıda ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra bütün bir bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında da olumlu katkılar yapabilecek başlıklar masada olacak.

İKİ ÜLKE DE OLUMLU

BAE ile Türkiye arasındaki soğuk ilişkiler, yaklaşık on yıldır, bazı konulardaki siyasi yorum farklılıklarından ileri geliyor; ancak iki ülkede ilişkileri düzeltme konusunda olumlu bir tavra sahip. Gelişecek yeni işbirliğinin, iki ülkenin de ekonomisine olumlu katkı yapacağı ön görülüyor.

Ankara ziyaretinde BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağlar hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve ülkenin iş dünyası toplanacak.

GENİŞ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLAMASI BEKLENİYOR

Yaklaşan toplantının; ülke ilişkilerini normalleştirmesine, mega projelere, farklı sektörlerden yatırımların artmasına ve geniş çaplı iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.









"TÜRKİYEMİZE HAYIRLI HABERLERLE DÖNÜYORUZ"

Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizin ihracatını, istihdamını artırmak için BAE'de görüşmeler yaptık. Türkiyemize hayırlı haberlerle dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE EKONOMİ BAKANI MARİ'DAN "TÜRKİYE İLE EKONOMİK İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR" VURGUSU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Mari, Dubai'de düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyleyen Mari, bunun ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki farklı alanlarda yeni ortaklıklar oluşturma yönünde büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Türkiye ile BAE'nin ekonomi, ticaret ve yatırımın hemen hemen tüm alanlarında güçlü ortaklıklarla birbirine bağlı olduğunu aktaran Mari, "Bugün de iki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.

Haberde ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdiği, 2021'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı kaydedildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ ARTIRMA PLANI

WAM'ın haberine göre, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi ve Bakan Muş'un katılımıyla gerçekleştirien Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasında petrol dışındaki ticareti çeşitlendirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik bir çalışma planı üzerinde mutabakat sağlandı.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi, iki ülkenin stratejik konumuna dikkati çekerek, Türk ürünlerinin Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkelerine ulaşması açısından BAE'nin köprü görevi görebileceği gibi BAE ürünlerinin de Avrupa ve bazı Asya ülkelerine ulaşması yönünde Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna işaret etti.

Zuyudi, ülkesindeki ekonomik gelişmelere ve projelere dikkati çekerek, Türk firmalarına bu gelişmelerden yararlanmaları çağrısında bulundu.