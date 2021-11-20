Kiralık Aşk’ın Defne’siydi! Elçin Sangu'dan bomba itiraf: “İkna etmeseydi, ben şu an yoktum”

Elçin Sangu, başrolünü Barış Arduç ile üstlendiği Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.

Dizide sergilediği performansla beğeni toplayan Sangu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Sangı, yapımla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Elçin Sangu, İbrahim Selim'in kendisine yönelttiği ''Kiralık Aşk'ın başarılı olacağını önceden hissettin mi?'' sorusuna verdiği yanıtla sevenlerini şaşırttı.

Ünlü oyuncu, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Kiralık Aşk'ı ben 2 kere reddettim. Ümmü Hanım ikna etmeseydi ben şu an yoktum yani, öyle söyleyeyim.

Ümmü Hanım bana 'Kızım ne kaybedeceksin? Senin çok çocuksu bir enerjin var. Bunu ekranda kimse görmedi. Nereye kadar dram? Bunu dene en azından. En fazla romantik komedi denemiş olursun.' dedi. Ben öyle girdim o işe"