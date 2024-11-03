Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı kararını verdi! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL'lik soruya ne cevap verdi?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Cuma günü Duhan Başar Ahmedoğlu isimli yarışmacı 500 bin TL'lik soruya kadar doğru cevabı vererek 1 milyon TL'lik final sorusunu açtırmaya hak kazandı. İşte 1 milyon TL değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te en iyi 100 Türk filmi arasında yer alan filmlerden hangisi birinci olmuştur?" sorusunun cevabı...