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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 00:47 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 00:56

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, 19 yaşındaki Berk Göktaş 1 milyon TL değerindeki soruyu bilerek geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, 1 milyon TL'lik soruyu bilerek 5 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Berk'i tebrik etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

Kenan İmirzalıoğlunun sunduğu Kim Milyoner Olmak İsterde tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TLlik soruyu açtıracak
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak

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