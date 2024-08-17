SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...
Haberler Televizyon Videoları

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024, 04:12   |   Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024, 04:50

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan İmirzalıoğlu'nun heyecan dolu sunumuyla izleyicilerinin karşısına geçti. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu yarışma programında geceye Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan damga vurdu. Yarışmacının karşısına "Fenerbahçe Spor Kulübünün resmî internet sitesindeki açıklamaya göre Fenerbahçe logosundaki sarı alan "Fenerbahçe için duyulan" hangi duyguları sembolize etmektedir?" sorusu çıkınca olanlar oldu...

SIRADAKİ VİDEO
A SPOR CANLI YAYIN İZLE | TRABZON MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Rapid Wien - Trabzonspor CANLI İZLE | TS - Rapid Wien A Spor naklen izle!
15.08.2024Perşembe
Simge Sağın seslendirdi! ATV'nin heyecanla beklenen dizisi 'Bir Gece Masalı'nın jenerik müziği yayınlandı!
04.08.2024Pazar
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Abdullah Palazoğlu İsrail zulmünü anlattı
29.07.2024Pazartesi
Milyonluk heyecan! Engin Altan Düzyatan’ın sunumuyla 'Milyoner Aile' ilk bölümüyle bu akşamı atv’de!
16.07.2024Salı
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de hayalindeki mesleği ilk kez açıkladı!
15.07.2024Pazartesi
Bunlar da Var
TBMM’de ’TİP’ik provokasyon! Ahmet Şık’tan skandal sözler: Tansiyon yükseldi 00:57
TBMM'de 'TİP'ik provokasyon!
16.08.2024Cuma
Meclis’te yumruk yumruğa kavga | VİDEO 16:02
Meclis'te yumruk yumruğa kavga
16.08.2024Cuma
Filistin oturumuna gelmeyen Özgür Özel Can Atalay oturumuna sekerek geldi 00:22
Filistin oturumuna gelmeyen Özgür Özel Can Atalay oturumuna sekerek geldi
16.08.2024Cuma
Yozgat’ta korkunç olay! 17 yaşında bir çocuk, önüne gelen 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü 01:05
Yozgat’ta korkunç olay!
16.08.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA