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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruya ulaşan Batu Alıcı 1 milyon TL’lik soruya nasıl ulaştı?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruya ulaşan Batu Alıcı 1 milyon TL’lik soruya nasıl ulaştı?
09.12.2022 16:31

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor. Ekranların sevilen yarışma programında üniversiteli Batu Alıcı tüm soruları bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 11 Aralık Pazar akşamı heyecan en üst seviye çıkacak. Batu Alıcı, 1 Milyon TL'lik soruyu açtıracak. Nefesler tutuldu. Şimdi herkes Batu Alıcı'nın 1 Milyon TL'lik soruya yanıt mı vereceğini yoksa 400 bin TL'yi alıp mı gideceğini merak ediyor. Peki Batu Alıcı'nın 1 Milyon TL'lik soruya nasıl ulaştı? İşte Batu Alıcı'nın serüveni...

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1 MİLYON TL'LİK SORU GELİYOR

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan zirveye ulaşıyor.

Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarışıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı acaba soruya yanıt verecek mi? Yoksa 400.000 TL'yi alıp çekilecek mi? Nefesler tutuldu…

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Pazar akşamları saat 20.00'de atv ekranlarında.400 bin liralık soruya doğru cevap vererek 1 milyon liralık soruyu açtıran Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı, duygularını A Haber'e anlattı."Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kaynaklara göre boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaçtır?" sorusunu hatırlatan Batu Alıcı, bu soruda risk aldığını belirterek şunları söylemişti: Soru buydu ben de nereden hatırladığımı bilmiyorum ama çok okudum hayatını. Öyle olunca bir yerlerden geldi ve öyle bir soruda çekilmek istemedim gerçekten. Risk aldım ve çok mutluyum o soruyu doğru bildiğim için.

1 MİLYON LİRAYI KAZANIRSA NE YAPACAK?
Yarışmada 1 milyonluk soruyu doğru cevapladığı takdirde kazanacağı parayla ne yapacağını da açıklayan Alıcı, "1 milyon lirayı kazanırsam muhtemelen eğitim hayatım için kullanacağım ama alabilirsem güzel bir tatile de çıkabilirim. Tatil ile ilgili aklımda bir yer yok ama Kıbrıs olabilir." demişti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra 1 Milyon TL'lik soru heyecanı! Nefesler tutuldu Batu Alıcı çekilecek mi yanıt mı verecek?

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