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Kilis'e roketli saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı

Kilis'e roketli saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı
21.11.2022 10:49

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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i Komiser, 6’sı Polis Memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı.

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Son dakika haberleri... Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i Komiser, 6'sı Polis Memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1'i Komiser, 6'sı Polis Memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı.

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