Kilis'e roketli saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı

Son dakika haberleri... Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i Komiser, 6'sı Polis Memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1'i Komiser, 6'sı Polis Memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı.