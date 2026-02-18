Sultan Orhan’ın Ramazan mesajı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerTelevizyon VideolarıSultan Orhan’ın Ramazan mesajıSultan Orhan’ın Ramazan mesajıGiriş Tarihi: 18 Şubat 2026 22:48 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 22:50 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kuruluş Orhan'ın yayınlanan bölümünde kale burçlarında sahur vakti yaşanan anlar geceye damga vurdu. Sultan Orhan ve alplar Ramazan'ın bereketiyle sahur yaparken, Flavius'un elçi sıfatıyla kaleye gelişi tansiyonu bir anda yükseltti.Bunlar da Var 00:28[İzle] Ordu'da karakolda intihar kamerada | Video 18.02.2026Çarşamba 01:42[İZLE] Gebze Tren İstasyonu'nda kadın cinayeti: Zanlının kimliği belli oldu 18.02.2026Çarşamba 00:38Mardin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı 18.02.2026Çarşamba 04:36İstanbul'da damacana sulara dev zam mı geliyor? 18.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN