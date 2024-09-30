Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrolde olduğu Postacı filminde, sadece dikkatli izleyicilerin fark edebildiği inanılmaz bir hata ortaya çıktı! Filmde, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem karakterinin yer aldığı sahnelerden birinde, gözden kaçan bir detay izleyicileri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer. Bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır.