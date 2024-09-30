SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata
Haberler Televizyon Videoları

Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 23:53 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 23:53

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrolde olduğu Postacı filminde, sadece dikkatli izleyicilerin fark edebildiği inanılmaz bir hata ortaya çıktı! Filmde, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem karakterinin yer aldığı sahnelerden birinde, gözden kaçan bir detay izleyicileri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer. Bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır.

SIRADAKİ VİDEO
Veysel Yorulmaz olayında yeni detaylar!
30.09.2024Pazartesi
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı!
29.09.2024Pazar
Bir Gece Masalı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
28.09.2024Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevapla Oktay Kaynarca'yı güldürdü!
28.09.2024Cumartesi
Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri
26.09.2024Perşembe
Bunlar da Var
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı! 09:23
Büyük ödüle çok yaklaşmıştı!
29.09.2024Pazar
BMC Kirpi, Dört Rus İHA Saldırısına Direndi: Dünyayı Şaşırtan Görüntüler! 00:30
Ukrayna’da Kirpi şov!
30.09.2024Pazartesi
Çakarlı lüks araçlarla drift yapan düğün konvoyu görüntüsü infial yarattı! O magandalar yakalandı! 01:03
Çakarlı düğün konvoyuna operasyon! Araçlar bağlandı, sürücüler gözaltında!
30.09.2024Pazartesi
Karapınar’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı 00:40
Karapınar'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
30.09.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA