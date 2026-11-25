Halife Hafter'den Ankara'ya ilk resmi ziyaret: Gözler "Mavi Vatan" ve "Tek Libya" görüşmelerinde
Türkiye 2019'dan bugüne stratejik sabır, diplomatik esneklik ve uzun vadeli öngörü ile geliştirdiği Libya stratejisinin meyvelerini toplamaya başladı. Mavi Vatan anlaşmasının Bingazi tarafından onaylanması ve Ankara'da kurulan "Tek Libya" masasının ardından Halife Hafter, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirirken, temaslar Libya ile Deniz Yetki Anlaşmasının Mısır'la imzalanmasını da gündeme getirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel