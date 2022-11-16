Haberler Televizyon Videoları "Kaçan kızın değeri olmaz" Müge Anlı'dan Şahinde Karakılıç'a hayat dersi! Ayağa kalkarak yüzüne söyledi: ''Ailesini silen insanı...''

"Kaçan kızın değeri olmaz" Müge Anlı'dan Şahinde Karakılıç'a hayat dersi! Ayağa kalkarak yüzüne söyledi: ''Ailesini silen insanı...''

"Kaçan kızın değeri olmaz" Müge Anlı'dan Şahinde Karakılıç'a hayat dersi! Ayağa kalkarak yüzüne söyledi: ''Ailesini silen insanı...''
16.11.2022 12:24

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Müge Anlı'dan Şahinde Karakılıç'a hayat dersi! 'Dersim var bitiremem evleneceğim' diyerek şaşkına çevirmişti. 18 yaşındaki Şahinde Karakılıç'ın açıklamaları ve yaptıkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen okumak yerine 6 günlük sevgilisi ile evlenmek istediğini belirten genç kızın sözleri sosyal medyada gündem olurken Şahinde ve sevgilisi Burhan'ın son kararı merak konusuydu. Ailelerinin engeline takılan Burhan ile Şahinde bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yeniden karşı karşıya geldi. Şahinde 'Hem evleneyim hem de okuluma gideyim' derken Burhan ise, "Babam gelinimi al getir dedi" sözleriyle gündeme geldi. Müge Anlı, Şahinde'nin kararının ardından, "Kaçan kızın değeri olmaz her zaman başına kakılır, bana soracak olursan ben ailesini silen insanı gelin olarak istemem kusuruma bakma hiç" dedi. İşte Şahinde ve Burhan'ın son kararı...

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